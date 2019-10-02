2019-10-02T02:20:27+03:00
Общество

Бухгалтер в Хабаровске расплатилась за чужие алименты

Женщина неправильно перечисляла деньги взыскателю, за что и получила штраф
Ольга КИВА
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Бухгалтер в Хабаровске расплатилась за чужие алиментыБухгалтер в Хабаровске расплатилась за чужие алиментыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске к административной ответственности привлекли главного бухгалтера одной из фирм. Причина тому – ошибка при переводе алиментных платежей, отчисляемых из зарплаты работника компании. Как выяснилось во время, проверки главный бухгалтер перечисляла деньги не на расчетный счет взыскателя, а на депозитный счет отдела судебных приставов. Из-за этого и получались задержки выплаты алиментных платежей.

- Проверку начали после обращения взыскателя о том, что деньги поступают нерегулярно. Когда в ситуации разобрались, главному бухгалтеру выписали штраф в сумме 15 тысяч рублей за нарушение законодательства об исполнительном производстве, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге взыскатель получил причитающиеся ему деньги в полном объеме. Провинившаяся сотрудница фирмы оплатила выписанный штраф, стала правильно оформлять перевод по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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