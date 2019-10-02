В Хабаровске краевой дворец единоборств откроют в феврале 2020 года

СЕГОДНЯ 02:47 2019-10-02T02:47:28+03:00

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В Хабаровске в феврале 2020 года собираются открыть краевой дворец единоборств «Самбо». Заниматься здесь смогут борцы дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбе, каратэ и самбо.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, деньги на этот объект получили в виде федеральной субсидии. Больше 400 миллионов рублей уже вложили в строительство дворца. На сегодняшний день объект готов на 80 процентов.

Отметим, что строители уже возвели каркас здания, закончили кровельные работы, есть стены и перегородки. Пока продолжается монтаж подвесных потолков, внутренних инженерных систем, благоустройство территории. По идее авторов проекта здание займет территорию площадью около пяти тысяч. Трибуны будут рассчитаны на одну тысячу 200 зрителей. Также в здании будут специализированные помещения для различных видов единоборств.

ИСТОЧНИК KP.RU