В кинотеатрах Хабаровского края запустят новые «противопожарные» ролики

СЕГОДНЯ 03:09 2019-10-02T03:09:34+03:00

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В Хабаровском крае, как и во всей стране 1 октября начали действовать изменения в правилах противопожарного режима. Теперь запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, а перед просмотром фильмов в кинотеатрах будут транслировать ролики о пожарной безопасности.

- По статистике за последние четыре года в Хабаровском крае ежегодно случается более 70 пожаров из-за открытого огня на балконах. Больше всего травмированных в результате таких происшествий зафиксировали в 2017 году - шесть человек. В 2019 году один человек погиб, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Если возгорание случилось из-за неосторожного курения, приготовления пищи или от другого открытого огня проживающих в помещении привлекут к административной ответственности.

Отметим, что в качестве наказания за нарушения правил пожарной безопасности придется заплатить административные штраф. Для физических лиц сумма будет до трех или до пяти тысяч рублей. Также пренебрежение правилами пожарной безопасности чревато уголовным преследованием, если из-за брошенного окурка или искры из мангала сгорят, к примеру, несколько квартир или погибнет человек.

ИСТОЧНИК KP.RU