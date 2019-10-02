СЕГОДНЯ 03:46 2019-10-02T03:46:02+03:00

В Хабаровском крае на драгоценных сельхозземлях растут сорняки Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровском крае провели проверки использования сельскохозяйственных земель. По итогу выяснилось, что участки общей площадью 50 гектаров, просто заросли сорняками. При этом собственники наделов напрочь забыли о своей обязанности очищать наделы от излишней растительности.

- Сорные растения способствуют распространению вредителей, на заросшем участке есть вероятность, возникновения и распространения заболеваний сельскохозяйственных культур, что также негативно сказывается на здоровье людей. Некоторые сорные растения - это сильные аллергены. Кроме того, из-за сухой растительности есть риск возникновения пожаров, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим так, что из-за горения сухой травы и соломы ухудшаются свойства почвы, уничтожается почвенное плодородие. Землевладельцев в регионе убедительно просят следить за состоянием своих участков.

ИСТОЧНИК KP.RU