2019-10-02T03:46:02+03:00
Общество

В Хабаровском крае на драгоценных сельхозземлях растут сорняки

В общей сложности в регионе нашли 50 гектаров заброшенных участков
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае на драгоценных сельхозземлях растут сорнякиВ Хабаровском крае на драгоценных сельхозземлях растут сорнякиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае провели проверки использования сельскохозяйственных земель. По итогу выяснилось, что участки общей площадью 50 гектаров, просто заросли сорняками. При этом собственники наделов напрочь забыли о своей обязанности очищать наделы от излишней растительности.

- Сорные растения способствуют распространению вредителей, на заросшем участке есть вероятность, возникновения и распространения заболеваний сельскохозяйственных культур, что также негативно сказывается на здоровье людей. Некоторые сорные растения - это сильные аллергены. Кроме того, из-за сухой растительности есть риск возникновения пожаров, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим так, что из-за горения сухой травы и соломы ухудшаются свойства почвы, уничтожается почвенное плодородие. Землевладельцев в регионе убедительно просят следить за состоянием своих участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24