Территорию детских садов в Хабаровске благоустроят до холодов

СЕГОДНЯ 04:12 2019-10-02T04:12:39+03:00

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В Хабаровске продолжается работа по строительству трех детских садов. Речь идет о дошкольных учреждениях, расположенных в микрорайоне «Березки», на улицах Краснодарская и Юности. Их возводят в рамках национальной программы «Демография».

Как отметили в пресс-службе городской администрации, детский сад в микрорайоне «Березки» готов на 75 процентов. Здесь работают отделочники, а снаружи рабочие заканчивают укладку брусчатки, приступают к обустройству территории вокруг детского сада. В ближайшее время начнется поставка оборудования и облицовка фасада.

В детских садиках, расположенных на улицах Краснодарской и Юности подрядчики закрывают тепловой контур, запускают отопление. Впереди работы по отделке. Отметим, что во всех садиках работы планируют закончить до наступления минусовых температур. После сдачи учреждений «под ключ», начнется процедура лицензирования. Дошкольников в учреждениях примут в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU