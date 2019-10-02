СЕГОДНЯ 05:16 2019-10-02T05:16:18+03:00

Биробиджанец сказал, что у него наркотиков нет, и вытащил из кармана подозрительную массу Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Биробиджане двое горожан попали в поле зрения патрульных. Стражам порядка показалось, что пешеходы вели себя подозрительно, на всякий случай их решили проверить. Как выяснилось, излишняя бдительность была весьма кстати.

- Горожан 41 и 27 лет остановили и задали несколько вопросов. Когда у них спросили, есть ли у них наркотические вещества, на что те ответили отрицательно. В то же время один из фигурантов вытащил их кармана металлическую посуду с массой бурого цвета со специфическим запахом и бросил ее на землю. Он уверял, что не знает, что внутри, а саму емкость он якобы нашел, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по ЕАО.

Экспертиза показала, что в посуде находилось масло каннабиса массой 0,45 граммов. В отношении горожан возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU