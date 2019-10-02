Питомник имени Лукашова в Хабаровске очистили от мусора

СЕГОДНЯ 05:45 2019-10-02T05:45:25+03:00

В экологической акции участвовали больше 200 человек

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В Хабаровске 28 сентября организовали экологическую акцию по очистке территории в питомнике имени А.М. Лукашова. Участники этого мероприятия очищали от бытового мусора памятник природы краевого значения, расположенный в Железнодорожном округе. Напомним, питомник изначально создавался с целью сохранения, изучения и обогащения коллекции плодово-ягодных растений, имеющих большое научное, селекционное и хозяйственное значение.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, акции участвовали свыше 200 человек. Это были представители в том числе крупных компаний и ведомств. Мусор вывозили с помощью спецтехники, задействовали два самосвала и погрузчик.

Общими усилиями удалось собрать на территории питомника больше 30 кубометров мусора. От отходов также смогли очистить водные объекты в границах памятника природы.

ИСТОЧНИК KP.RU