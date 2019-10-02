СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-02T04:47:33+03:00

На ремонте шоссе в Комсомольске похитили 117 миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Деньги перевели подрядчику, который не справился с поставленной задачей и сорвал ввод трассы в эксплуатацию

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В Комсомольске-на-Амуре расследуют уголовное дело, возбужденное в связи с хищением подрядчиком бюджетных денег в особо крупном размере. Организации доверили отремонтировать участок Комсомольского шоссе, однако организация в срок с поставленной задачей не справилась и сорвала ввод трассы в эксплуатацию.

- Работы нужно было провести в рамках мероприятия «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре». Для этого заключили муниципальный контракт, исполнителю перевели аванс в размере 117 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге деньги были полностью израсходованы, а вместо выполненных обязательств – нарушения графика работ и невозможность принять объект в эксплуатацию. В отношении подрядчиков возбудили уголовное дело за растрату в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU