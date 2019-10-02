Коммунальные компании в Хабаровском крае задолжали энергетикам больше 370 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-02T06:38:49+03:00

Больше всего долг у управляющей компании в Хабаровске

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В Хабаровском крае составили антирейтинг коммунальных компаний. В него вошли управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые весьма нерегулярно рассчитываются с энергетиками за потребленные ресурсы. К слову, общий долг таких компаний на сегодняшний день составил больше 370 миллионов рублей.

- Среди 18 компаний, которые вошли в антирейтинг, больше всего задолженность у МУП Хабаровска «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах». Речь идет о сумме больше 17,8 миллиона рублей. Организация не платит за энергоресурсы с 2017 года, - прокомментировала Наталья Яновская, начальник пресс-службы филиал ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

В Хабаровске на втором месте по сумме задолженности ООО УК «Кировский», обслуживающий 84 многоквартирника. У этой компании долг больше пяти миллионов рублей. Больше 3,6 миллиона рублей должна хабаровская организация ООО «Вертикаль», обслуживающая шесть многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU