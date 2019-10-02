2019-10-02T07:17:06+03:00
Общество

В Хабаровском крае напишут «Географический диктант» наравне с жителями Европы

Также в «экзамене» поучаствуют жители Ближнего Востока
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае напишут «Географический диктант» наравне с жителями ЕвропыВ Хабаровском крае напишут «Географический диктант» наравне с жителями ЕвропыФото: Евгения ГУСЕВА
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Хабаровский край стал участником международной просветительской акции «Географический диктант». Жители региона наравне с жителями европейских стран и Ближнего Востока проверят свои знания географии, ответив на ряд вопросов. Акция пройдет 27 сентября.

- Написать диктант приглашают всех желающих. Участие в акции бесплатное. Площадки проведения и их адреса опубликованы на сайте диктанта. В регионе определили более 80 площадок, регистрация мест, куда можно прийти и написать тест, продлится до 10 октября, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

На «Географическом диктанте» нужно будет выполнить 30 заданий за 45 минут. У каждого участника будет индивидуальный идентификационный номер, который вписывается в бланк для написания диктанта. По этому номеру можно будет проверить свой результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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