Закон о социальном питании приняли в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-02T07:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии приняли закон о социальном питании. В этом документе указали основные понятия и принципы организации социального питания. Также авторы инициативы разграничили полномочия между Заксобранием и правительством области.

Как отметили в пресс-службе заксобрания, социальным называют питание, организованное за счет денег областного бюджета для отдельных категорий граждан, школьников, которые находятся или проживают в госучреждениях. В рамках принятого закона выделяют приоритет качества и безопасности товаров, работ, услуг, также будут единые требования, предъявляемые к организации социального питания в госучреждениях.

Социальное питание будут обеспечивать в рамках единой системы. Отвечать за организацию будет правительство региона. Отметим, что принятие закона - это, по сути, ответ на нынешнюю ситуацию с закупками. Так, при проведении необходимых процедур заказчики вынуждены были ориентироваться только на минимальную цену, что не позволяет обеспечивать высокое качество продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU