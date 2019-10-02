Торговый представитель в Хабаровском крае не довез работодателям 370 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-02T08:19:32+03:00

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В Хабаровском крае закончилось расследование уголовное дело, возбужденное в отношении торгового представителя. Мужчина решил, что может немного обогатиться за счет своего работодателя и тихонько присваивал деньги. Работа фигуранта заключалась отчасти в том, чтобы получать оплату от контрагентов и привозить ее в компанию. Этим он и занимался с октября 2017 года по март 2019 года. Однако фирме он сдавал не всю выручку, а только часть.

- По версии следствия, 36-летний фигурант из Советской-Гавани получил от 11 контрагентов за поставленный товар более миллиона рублей, из которых порядка 370 тысяч рублей похитил. Получив расчет за товар наличностью, он частично не вносил ее на счет компании, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Горожанина обвинили в присвоении и растрате. Материалы уголовного дела уже находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU