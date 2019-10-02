Оленеводам в Хабаровском крае приготовили полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-02T08:49:47+03:00

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В Хабаровском крае в октябре выплатят субсидии оленеводам. Денежное обеспечение будет в октябре. Для этой процедуры в краевом бюджете предусмотрели полтора миллиона рублей. Для распределения денежной помощи провели конкурс, по итогам которого получателями стали Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в муниципалитетах уже оформили все необходимые документы. Напомним, что в регионе подобную поддержку оленеводам оказывают с 2016 года. Рассчитывать на нее могут сельскохозяйственные общины, крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства.

Отметим, что для оленеводов в крае также предусмотрели компенсации 75 процентов затрат на приобретение племенного молодняка северных оленей. Кроме того, фермеры могут рассчитывать на грант до полутора миллиона миллионов рублей. Эти деньги можно направить на строительство и реконструкцию производственных помещений, инженерных сетей, приобретение сельскохозяйственных животных и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU