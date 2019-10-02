Велосипедист, сбивший пенсионера в Комсомольске, условно лишился свободы

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-02T09:21:37+03:00

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Велосипедисту в Комсомольске-на-Амуре, сбившему пенсионера, пришлось сесть на скамью подсудимых. Из материалов дела следует, что происшествие случилось в апреле 2019 года. Пожилой человек шел домой, но в полутора метрах от пешеходного перехода почувствовал сильный удар в правое бедро. Оказалось, что в него врезался велосипедист, который двигался на большой скорости.

- От удара мужчина потерял равновесие и упал на асфальт. Во время расследования этого инцидента выяснилось, что велосипедист своевременно не принял мер к снижению скорости, вплоть до остановки велосипеда. Поэтому и случилось это происшествие, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По решению суда, 28-летнего велосипедиста признали виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшим по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Суд учел, что виновный помог подняться пенсионеру и вызвал бригаду скорой помощи. Также фигурант признал вину, написал явку с повинной и раскаялся. Его приговорили к условному лишению свободы на срок восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU