2019-10-02T09:50:51+03:00
Общество

Единственный частный музей в Хабаровске стал лучшим в России

Экспозиция говорящих машин покорила жюри Всероссийской выставки
Ольга КИВА
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Единственный частный музей в Хабаровске стал лучшим в РоссииЕдинственный частный музей в Хабаровске стал лучшим в РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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Единственный частный музей в Хабаровске представил свою экспозицию на Всероссийской выставке «Частные музеи России. Самородки России». Она прошла в сентябре в московском парке «Сокольники».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на выставке было больше сотни участников со всей страны. Хабаровск представлял музыкальный музей «Мир говорящих машин». Среди экспонатов были говорящие машины и аудионосители, датированные 1880 - 1980 годами выпуска. По итогам участия в выставке хабаровчан наградили почетным дипломом, а их экспозицию отметили как самую интересную и креативную.

Напомним, основатели музея «Мир говорящих машин» Андрей и Евгения Веретенниковы. Они начали собирать экспонаты еще в 2013 году. В их руках сначала оказались раритетные проигрыватели, пластинки, граммофон и радиоприемники. Позже выставка стала пополняться за счет подаренных горожанами предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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