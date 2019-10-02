2019-10-02T11:24:08+03:00
Общество

Хабаровчанка и ее ребенок вернули крышу над головой в собственном доме

До этого в помещение их не пускали родственницы умершего собственника
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанка и ее ребенок вернули крышу над головой в собственном домеХабаровчанка и ее ребенок вернули крышу над головой в собственном домеФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Хабаровчанка и ее ребенок, имея собственное жилье, оказались на улице. Все потому что ее родственники не захотели делить с ней дом, который, как выяснилось, был спорным. По предварительной информации, жилье досталось по наследству вдове собственника и дочерям умершего владельца.

- Однако родственницы не смогли между собой договориться, и получилось так, что одной из претенденток на квадратные метры не досталось места в доме. Две другие родственницы не пускали женщину с ребенком в дом, сменили замки, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Выселенной наследнице ничего не оставалось, как обратиться в суд. Служители Фемиды признали ее требования вселиться в дом законными и обоснованными. Родственницам не оставалось ничего другого, как впустить наследницу в помещение. В связи с этим исполнительное производство закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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