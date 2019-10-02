Музыканты нашли благодарных слушателей в колонии Хабаровского края
В колонии Хабаровского края прошел яркий концерт с участием коллектива группы «Мы из СССР». Благотворительное выступление организовали сотрудники Хабаровского краевого музыкального театра в рамках Года театра. Надо отметить, что осужденные оказались весьма благодарными слушателями, которые бурно аплодировали выступающим после каждой песни.
Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, музыканты выступают перед осужденными в третий раз. Ранее они пели песни в женской исправительной колонии №12 и колонии-поселении №22. До конца 2019 года группа собирается выступить еще один раз в исправительной колонии общего режима №3 в Хабаровске.
За внимание и участие в культурной жизни осужденных творческому коллективу выразили благодарность. Также за яркое выступление музыкантам вручили памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU