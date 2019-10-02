2019-10-02T13:00:59+03:00
Общество

Ущерб от паводка в Хабаровском крае оценили почти в два миллиарда рублей

Ранее речь шла о сумме примерно в 900 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Ущерб от паводка в Хабаровском крае оценили почти в два миллиарда рублейУщерб от паводка в Хабаровском крае оценили почти в два миллиарда рублейФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае озвучили сумму ущерба, который причинил паводок. Так, речь идет о сумме, превышающей 1,8 миллиарда рублей. Напомним, ранее специалисты говорили о сумме гораздо меньшей – 900 миллионов рублей.

Как сообщил Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края, к расчету приняли фактический ущерб, как полученный от подтоплений, так и предстоящие затраты на компенсации и переселение граждан. При этом сумма увеличилась после тайфуна «Линлин», во власти которого регион оказался в начале сентября.

Отметим также, что в 300 миллионов рублей обошлись неотложные аварийно-восстановительные работы по наращиванию дамб. Также деньги потратили на укрепление низких участков и оперативные мероприятия по защите от воды, а также на переселение подтопленцев из домов, признанных непригодными для проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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