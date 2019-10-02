2019-10-02T13:00:09+03:00
Происшествия

Налетчик в Хабаровске бил пенсионерку скалкой из-за денег, которых не было

Фигурант проверил ее личные вещи и убедился, что в доме финансов нет
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Налетчик в Хабаровске бил пенсионерку скалкой из-за денег, которых не былоНалетчик в Хабаровске бил пенсионерку скалкой из-за денег, которых не былоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске злоумышленник хотел поживиться за чужой счет. Для этого он влез в частный дом, где жила 65-летняя женщина, и решил силой выбить из пожилой собственницы деньги. На «черное» дело фигурант пошел ночью.

- Из материалов дела следует, что 27-летний осужденный бил пенсионерку скалкой, требуя 10 тысяч рублей. Фигурант проверил в доме потерпевшей все личные вещи, но денежных средств не нашел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось во время расследования, налетчик - житель одного из сел района имени Лазо Хабаровского края. В 2014 году его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Также стало известно, что злоумышленник ранее бывал в гостях у потерпевшей и знал, что женщина одна в доме, и что в начале каждого месяца она получает пенсию.

Суд признал налетчика виновным в разбое. В качестве наказания его лишили свободы на срок в восемь лет. Столько времени он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ущерб от паводка в Хабаровском крае оценили почти в два миллиарда рублей
Музыканты нашли благодарных слушателей в колонии Хабаровского края
Хабаровчанка и ее ребенок вернули крышу над головой в собственном доме
Единственный частный музей в Хабаровске стал лучшим в России
Велосипедист, сбивший пенсионера в Комсомольске, условно лишился свободы
Оленеводам в Хабаровском крае приготовили полтора миллиона рублей
Торговый представитель в Хабаровском крае не довез работодателям 370 тысяч рублей
Закон о социальном питании приняли в Еврейской автономии
В Хабаровском крае напишут «Географический диктант» наравне с жителями Европы
Коммунальные компании в Хабаровском крае задолжали энергетикам больше 370 миллионов рублей
Питомник имени Лукашова в Хабаровске очистили от мусора
Биробиджанец сказал, что у него наркотиков нет, и вытащил из кармана подозрительную массу
На ремонте шоссе в Комсомольске похитили 117 миллионов рублей
Территорию детских садов в Хабаровске благоустроят до холодов
В Хабаровском крае на драгоценных сельхозземлях растут сорняки
В кинотеатрах Хабаровского края запустят новые противопожарные ролики
В Хабаровске краевой дворец единоборств откроют в феврале 2020 года
Бухгалтер в Хабаровске расплатилась за чужие алименты
Пропасть между родившимися и умершими увеличивается в Хабаровском крае
Медали вручили семьям в Биробиджане за полувековое супружество
Погода в Хабаровске на 2 октября 2019 года: днем до +25, без осадков