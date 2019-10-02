СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-02T13:00:09+03:00

Налетчик в Хабаровске бил пенсионерку скалкой из-за денег, которых не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фигурант проверил ее личные вещи и убедился, что в доме финансов нет

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В Хабаровске злоумышленник хотел поживиться за чужой счет. Для этого он влез в частный дом, где жила 65-летняя женщина, и решил силой выбить из пожилой собственницы деньги. На «черное» дело фигурант пошел ночью.

- Из материалов дела следует, что 27-летний осужденный бил пенсионерку скалкой, требуя 10 тысяч рублей. Фигурант проверил в доме потерпевшей все личные вещи, но денежных средств не нашел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось во время расследования, налетчик - житель одного из сел района имени Лазо Хабаровского края. В 2014 году его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Также стало известно, что злоумышленник ранее бывал в гостях у потерпевшей и знал, что женщина одна в доме, и что в начале каждого месяца она получает пенсию.

Суд признал налетчика виновным в разбое. В качестве наказания его лишили свободы на срок в восемь лет. Столько времени он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU