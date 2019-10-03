СЕГОДНЯ 01:02 2019-10-03T01:02:53+03:00

Погода в Хабаровске на 3 октября 2019 года: днем до +13, небольшой дождь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В регионе резко похолодает

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +11+13.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +10+12, днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +10+12.

В Комсомольске-на-Амуре утром небольшой дождь. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+10.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +7+9.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +3+5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU