2019-10-03T01:51:19+03:00
Общество

Хабаровские автолюбители задолжали государству больше 47 миллионов рублей

В такую сумму эксперты оценивают неоплаченные транспортные налоги
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские автолюбители задолжали государству больше 47 миллионов рублейХабаровские автолюбители задолжали государству больше 47 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске посчитали долги автолюбителей по транспортному налогу. Например, автовладельцы из Центрального района недоплатили в казну больше 47 миллионов рублей. Работу с должниками уже ведут.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, чтобы взыскать задолженности сотрудники ГИБДД, представители налоговых органов и службы судебных приставов регулярно проводят рейды. С начала 2019 года представители закона проверили 440 автовладельцев. Итог этой работы, как говорится, на лицо – нашлись 28 «уклонистов» от уплаты транспортного налога.

Общий долг тех, кого уже удалось найти, составил порядка 320 тысяч рублей. Автолюбителей Хабаровска убедительно просят не откладывать в долгий ящик квитанции на оплату налога. Пожалуйста, погасите задолженность самостоятельно. В противном случае это сделать придется после вмешательства правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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