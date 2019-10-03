Школы и детские сады в Биробиджане не подходят под федеральные стандарты

СЕГОДНЯ 02:29 2019-10-03T02:29:54+03:00

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В Биробиджане внезапно выяснили, что образовательные учреждения города оказались формально неготовыми к потенциальному оказанию медико-санитарной помощи детям. Чтобы исправить ситуацию, нужно купить дорогое спецоборудование для медкабинетов. Однако существует и другая проблема – нет специалистов, которые бы могли с ним работать.

- На сегодняшний день в школах и детских садах отсутствуют оториноскопы, плантографы и другое сложное оборудование, которое необходимо использовать в рамках федерального стандарта. По подсчетам специалистов на закупку этой технику нужно потратить чуть больше пяти миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Однако приобретение оборудования – это частичное решение проблемы. В городе не хватает врачей, которых допускают работать с тем же оториноскопом или плантографом. В медкабинетах же сегодня работают в основном медсестры и фельдшеры, не имеющие права пользоваться вышеуказанным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU