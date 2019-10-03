2019-10-03T03:02:15+03:00
Политика

Военные дезинфицируют территории в ЕАО, освободившиеся от паводка

На территории области работают два отряда войск радиационной, химической и биологической защиты
Ольга КИВА
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Военные дезинфицируют территории в ЕАО, освободившиеся от паводкаВоенные дезинфицируют территории в ЕАО, освободившиеся от паводкаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Еврейской автономии продолжаются работы по дезинфекции территорий, оказавшихся в зоне паводка. С целью помочь на территорию области направили два отряда специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военнослужащие будут трудиться в населенных пунктах вплоть до наступления низких температур. Фронт работ определили в Смидовичском и Ленинском районах, Биробиджанском районе и городском округе.

Для работы по дезинфекции задействовали 10 единиц техники и 30 военнослужащих. Территории обеззараживают с помощью улучшенных растворов хлорных рецептур, которые показали высокую эффективность при предотвращении вспышек инфекций.

Отметим, что к работе по дезинфекции территорий в Комсомольске-на-Амуре привлекут сводный отряд соединения войск РХБ защиты, дислоцированного в Приморском крае. В городе будут трудиться 45 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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