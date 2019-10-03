На маршруте №205 «Хабаровск – село Малышево» появились еще две остановки

СЕГОДНЯ 03:57 2019-10-03T03:57:49+03:00

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На межмуниципальном автобусном маршруте №205, следующем сообщением «Хабаровск-село Малышево» появились еще две остановки. Такое новшество появилось после многочисленных обращений жителей Хабаровского района. Теперь пассажиры могут садиться в общественный транспорт также в селах Вятское и Елабуга.

- Ранее пассажиры сначала доезжали до поворота на эти населенные пункты на междугороднем автобусе, следующем до Комсомольска-на-Амуре. Потом ин нужно было идти пешком или добираться на попутных машинах до места назначения. Перевозки с учетом корректировки маршрута будут осуществлять ежедневно. Время отправления от автовокзала Хабаровск в 17.20, из Елабуги в 08.10, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Отметим, что первые автобусы будут заезжать в село Елабуга уже на этой неделе, начиная с 4 октября. Более подробное расписание можно посмотреть на сайте правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU