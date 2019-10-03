Ученых из Китая впечатлили красоты заповедника в ЕАО

СЕГОДНЯ 04:45 2019-10-03T06:02:46+03:00

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В заповедник «Бастак» в Еврейской автономии наведались ученые из Китая. Представители местной научной братии оказались весьма гостеприимными и с удовольствием провели гостей по учебной экологической тропе. Во время прогулки иностранцам рассказывали о местной фауне, а также показали местную растительность.

Как рассказали в заповеднике «Бастак», участники экскурсии своими глазами увидели отдельные доминирующие, знаковые виды деревьев. Среди таких экземпляров были кедр корейский, пихта белокорая, бархат амурский, липа амурская, аралия высокая и другие.

Особенно гостей заповедника поразила идеально чистая и быстрая река Бастак. Также визитерам рассказали об обитателях реки, изображения которых закрепили на информационном стенде. Среди прочего ученые из Китая услышали рассказы о рептилиях, птицах, млекопитающих, обитающих в заповеднике. Члены китайской делегации были в восторге от здешней природы, которая в своей лесной и горной части значительно отличается от китайского резервата Хунхэ.

ИСТОЧНИК KP.RU