2019-10-03T06:02:46+03:00
Общество

Ученых из Китая впечатлили красоты заповедника в ЕАО

Гостей провели по учебной экологической тропе, показали местную флору
Ольга КИВА
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Ученых из Китая впечатлили красоты заповедника в ЕАО ФОТО: Государственный природный заповедник "Бастак"Ученых из Китая впечатлили красоты заповедника в ЕАО ФОТО: Государственный природный заповедник "Бастак"
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В заповедник «Бастак» в Еврейской автономии наведались ученые из Китая. Представители местной научной братии оказались весьма гостеприимными и с удовольствием провели гостей по учебной экологической тропе. Во время прогулки иностранцам рассказывали о местной фауне, а также показали местную растительность.

Как рассказали в заповеднике «Бастак», участники экскурсии своими глазами увидели отдельные доминирующие, знаковые виды деревьев. Среди таких экземпляров были кедр корейский, пихта белокорая, бархат амурский, липа амурская, аралия высокая и другие.

Особенно гостей заповедника поразила идеально чистая и быстрая река Бастак. Также визитерам рассказали об обитателях реки, изображения которых закрепили на информационном стенде. Среди прочего ученые из Китая услышали рассказы о рептилиях, птицах, млекопитающих, обитающих в заповеднике. Члены китайской делегации были в восторге от здешней природы, которая в своей лесной и горной части значительно отличается от китайского резервата Хунхэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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