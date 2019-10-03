2019-10-03T05:32:49+03:00
Происшествия

В районе бухты Федорова Хабаровского края пропали двое мужчин

На поиски уже отправились спасатели
Александр ШТААЛЬ
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В районе бухты Федорова Хабаровского края пропали двое мужчинВ районе бухты Федорова Хабаровского края пропали двое мужчинФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровском крае в районе бухты Федорова пропали двое мужчин. По предварительной информации, они ушли на моторной лодке из бухты села Аян по направлению к бухте Федорова 28 сентября. До сих пор они не вернулись домой, об их местонахождении также ничего не известно.

- Группа спасателей уже отправилась на поиски в Аяно-Майский район. Искателей доставят до места вертолетом Ми-8, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Жителям края напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Также перед тем, как отправиться в путь, зарядите телефон и возьмите его с собой. Пожалуйста, не отправляйтесь в плавание, если погодные условия неблагоприятные – идет дождь, дует сильный ветер, происходят другие климатические пертурбации. Если экстренная ситуация все же случится, позвоните по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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