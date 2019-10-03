2019-10-03T05:29:39+03:00
Общество

Уровни Амура у Комсомольска и Хабаровска сегодня, 3 октября

В городе Юности вода опустилась до 634 сантиметров, у краевой столицы – до 404 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровни Амура у Комсомольска и Хабаровска сегодня, 3 октябряУровни Амура у Комсомольска и Хабаровска сегодня, 3 октябряФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Утром 3 октября уровень Амура в Комсомольске составил 404 сантиметра. Вода опустилась за последние сутки на 12 сантиметров. У Хабаровска река отступила на 24 сантиметра, добравшись до отметки в 634 сантиметра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, от «большой воды» в Хабаровском крае освободились поселок Хорпинский и поселок Нижние Халбы. В населенных пунктах вода отступила от 23 домов. Кроме того, в регионе уже восстановили проезды на шести участках подтопленных дорог.

Сейчас в зоне паводка остаются восемь муниципальных образований, вода частично захватила территории в 60 населенных пунктах. Отметим, что есть и случаи переливов воды на 72 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.

К слову, в краевой столице на сегодняшний день подтоплены 29 земельных участков, в Хабаровском районе подтопленных жилых домов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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