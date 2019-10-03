2019-10-03T06:21:01+03:00
Происшествия

Приезжего приморца осудят в Хабаровске за нападение на пенсионерку

Из материалов дела следует, что фигурант выследил жертву и напал на нее, как только подвернулся удобный момент
Александр ШТААЛЬ
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Приезжего приморца осудят в Хабаровске за нападение на пенсионеркуПриезжего приморца осудят в Хабаровске за нападение на пенсионеркуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске на скамью подсудимых сядет 32-летний приезжий из Приморья. Мужчину обвиняют в нападении на 77-летнюю пенсионерку. Женщина во время следствия опознала злоумышленника и подтвердила, что это именно он повалил е на пол, вырвал сумку из рук и сбежал. Ущерб заявительница оценила в две тысячи рублей.

- Найти фигуранта удалось с помощью записей с видеокамер. Выяснилось, что обвиняемый следил за женщиной от продуктового магазина до дома. А когда наступил удобный момент, сделал свое темное дело, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, в прошлом фигуранта уже были проблемы с законом из-за грабежей, краж и разбойных нападений. В июне прошлого года подсудимый освободился из мест лишения свободы. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по статье «Грабеж», сейчас находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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