2019-10-03T06:09:28+03:00
Происшествия

В центре Хабаровска пассажирка автобуса покалечилась во время аварии

Пострадавшая повредила ногу
Александр ШТААЛЬ
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В центре Хабаровска пассажирка автобуса покалечилась во время аварииВ центре Хабаровска пассажирка автобуса покалечилась во время аварииФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Во вторник, 1 октября, в центре Хабаровска столкнулись автомобиль Toyota Corona Рremio и пассажирский автобус. Происшествие случилось на улице Ленина, когда водитель иномарки решил проехать перекресток с улицей Волочаевской на желтый свет. Такого маневра явно не ожидал водитель автобуса, в который, в общем-то, и врезалось легковое авто.

Как сообщил информированный источник, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса. Женщина ударилась ногой. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей левого голеностопного сустава и третьего пальца левой кисти. Пострадавшую доставили в травмпункт на улице Волочаевской.

По предварительной информации, водители иномарки и автобуса на момент происшествия были трезвы. В отношении владельца легковой машины, а также в отношении водителя автобуса составили административные протоколы.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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