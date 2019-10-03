В центре Хабаровска пассажирка автобуса покалечилась во время аварии
Во вторник, 1 октября, в центре Хабаровска столкнулись автомобиль Toyota Corona Рremio и пассажирский автобус. Происшествие случилось на улице Ленина, когда водитель иномарки решил проехать перекресток с улицей Волочаевской на желтый свет. Такого маневра явно не ожидал водитель автобуса, в который, в общем-то, и врезалось легковое авто.
Как сообщил информированный источник, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса. Женщина ударилась ногой. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей левого голеностопного сустава и третьего пальца левой кисти. Пострадавшую доставили в травмпункт на улице Волочаевской.
По предварительной информации, водители иномарки и автобуса на момент происшествия были трезвы. В отношении владельца легковой машины, а также в отношении водителя автобуса составили административные протоколы.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU