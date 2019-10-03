2019-10-03T07:31:56+03:00
Общество

Медработникам в Еврейской автономии купили дорогое жилье

Ошибка закралась на этапе определения максимальной цены контракта
Александр ШТААЛЬ
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Медработникам в Еврейской автономии купили дорогое жильеМедработникам в Еврейской автономии купили дорогое жильеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии проверили, насколько правильно провели закупку двух квартир для медработников в поселке Теплоозерск. По итогу «ревизии» нашли нарушения, которые и стали причиной административного разбирательства.

- Выяснилось, что в управлении архитектуры и строительства правительства области неправомерно обосновали начальную максимальную цену контракта, когда проводили электронный аукцион. Целью это процедуры была покупка благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников. Это и было сделано, правда, государственный контракт заключили по завышенной цене, что стало причиной необоснованного расходования бюджетных денег, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге в отношении начальника управления архитектуры и строительства начались административные разбирательства за несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта. В качестве наказания нарушителю выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Также в суд поступил иск о признании недействительным государственного контракта и возврате в бюджет области трех миллионов 540 тысяч 874 рублей. Пока иск находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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