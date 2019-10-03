СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-03T07:30:38+03:00

Работодатель в Хабаровске дал денег на похороны своего же работника после проверки Фото: Мария ЛЕНЦ

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Предприятие в Хабаровске оказалось в зоне пристального внимания работников прокуратуры. Дело в том, что в организации не захотели по доброй воле выплатить социальное пособие на погребение своего же сотрудника. Разбираться в ситуации пришлось с помощью правоохранителей.

- Во время проверки инцидента выяснилось, что гражданская жена умершего работника обращалась на предприятие с заявлением об оказании материальной помощи. Такую помощь она получила за счет средств фонда потребления предприятия. При этом женщине не оказали гарантируемый на безвозмездной основе перечень услуг по погребению, часть услуг она оплатила самостоятельно. Поэтому женщина обратилась в адрес предприятия с просьбой о выплате социального пособия на погребение, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Пособие работодатель отказался выплачивать, потому что заявительница уже получила материальную помощь. Однако это было неверное решение с точки зрения федерального закона «О погребении и похоронном деле». За нарушение пришлось ответить директору указанного предприятия. Ему внесли представление об устранении нарушений. В итоге женщина получила причитающееся ей социальное пособие на погребение.

ИСТОЧНИК KP.RU