2019-10-03T07:29:21+03:00
Общество

Юные экологи в Хабаровском крае проверили воздух в поселке Ванино

Ребята смогли протестировать лабораторные приборы и провести забор проб
Ольга КИВА
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Юные экологи в Хабаровском крае проверили воздух в поселке Ванино ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяЮные экологи в Хабаровском крае проверили воздух в поселке Ванино ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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Юные экологи в Хабаровском крае смогли на личном опыте узнать, как и зачем проверяют качество воздуха. Воспитанники Центра внешкольной работы Ванинского района на практике узнали об исследовании состава атмосферного воздуха.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, юным экологам показали, как функционируют стационарная и передвижная лаборатории мониторинга окружающей среды. Ребята смогли протестировать приборы измерения и произвели забор проб воздуха.

Итогом исследования стало заключение о том, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе нет. Отметим, что педагоги Ванинского района поддерживают идею такого образования детей в области экологии. Такой подход поможет вовлекать подрастающее поколение в экологическое движение и просвещать ребят о том, как снизить техногенную нагрузку и улучшить окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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