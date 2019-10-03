В Хабаровском крае поправят экономику, сократив количество госпредприятий

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-03T07:47:48+03:00

Согласно новым правилам рынка, чем больше будет частных инициатив, тем выше конкуренция

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В Хабаровском крае собираются поправить экономическое положением за счет сокращения количества госпредприятий на рынке. Согласно новым правилам рынка, чем больше будет частных инициатив, тем выше конкуренция. Соответственно, и экономика будет развиваться эффективнее. Такой тактики в регионе будут придерживаться в рамках Стандартах развития конкуренции.

- На сегодняшний день в регионе определили 33 обязательных и два дополнительных товарных рынка, требующих специальных мер по их развитию. В частности речь идет об услугах общего, дошкольного и дополнительного образования, пассажирских перевозках, розничной торговля лекарствами и других, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что в Хабаровском крае в пилотном режиме внедряли Стандарт развития конкуренции в 2014 году. Сегодня в регионе успешно реализуются проекты малого бизнеса в сфере социальной защиты населения, здравоохранения и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU