2019-10-03T08:20:15+03:00
Общество

В Хабаровске с ремонтом дорог справились на 90 процентов

Новую «одежду» получили 33 улицы города
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске с ремонтом дорог справились на 90 процентовВ Хабаровске с ремонтом дорог справились на 90 процентовФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске с ремонтом дорог справились на 90 процентов. По предварительной информации, обновить удалось 33 улицы города из 42 запланированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день работы продолжаются на улице Данчука, где нужно уложить твердое покрытие на участке 650 метров. Соседняя улица Кочнева тоже встала на ремонт. Строительные бригады также трудятся на улицах Серышева, Панфиловцев, Комсомольской и Сигнальной.

Напомним, что после окончания работ проводят проверку свежеуложенного асфальта. Так, на участках, где работы уже завершились, материалы, используемые дорожниками, прошли все испытания. К слову, восстановительные работы на городских дорогах собираются закончить до конца октября. Вся процедура дорожной реконструкции обойдется казне в общей сложности в 370 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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