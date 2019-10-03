СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-03T08:54:56+03:00

О трудоустройстве несовершеннолетних расскажут на «горячей линии» в Хабаровском крае Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Хабаровском крае организуют работу телефонной «горячей линии» по трудоустройству несовершеннолетних. Желающих приглашают проконсультироваться 20 ноября. Задать свои вопросы и получить на них развернутые ответы можно будет с девяти часов утра до шести часов вечера.

Как сообщили в пресс- службе краевого комитета по труду и занятости населения, «горячую линию» организуют в рамках Дня правовой помощи детям. Специалисты готовы дать развернутые ответы на вопросы, касающиеся применения законодательства о занятости населения при трудоустройстве несовершеннолетних граждан.

Желающих приглашают воспользоваться предложенной услугой. Телефон «горячей линии» для консультаций (4212) 75-99-11. Пожалуйста, перед тем как звонить, сформулируйте заранее свой вопрос, чтобы специалист смог вас понять и правильно ответить на него.

ИСТОЧНИК KP.RU