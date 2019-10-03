В Биробиджане рассказали, когда в квартирах будет отопление
В Биробиджане озвучили дату, когда в квартиры поступит отопление – 9 октября. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня будут подходящие климатические условия для этого. Другими словами, среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже +8 градусов.
- На сегодняшний день специалисты продолжают мониторить температуру воздуха. Как только климатические условия будут подходящими, начнут подключать в первую очередь учреждения социальной сферы -детские сады, школы и лечебные учреждения, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.
Дальше тепло поступит в многоквартирники, административные и промышленные здания в соответствии с графиком. Напомним, подготовка к новому отопительному периоду началась сразу же после завершения предыдущего. Несколько месяцев ресурсоснабжающие и теплоснабжающие организации выполнили необходимую работу.
ИСТОЧНИК KP.RU