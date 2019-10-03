СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-03T09:29:12+03:00

В Биробиджане рассказали, когда в квартирах будет отопление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение пяти дней по прогнозам синоптиков, будут подходящие климатические условия для этого

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В Биробиджане озвучили дату, когда в квартиры поступит отопление – 9 октября. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня будут подходящие климатические условия для этого. Другими словами, среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже +8 градусов.

- На сегодняшний день специалисты продолжают мониторить температуру воздуха. Как только климатические условия будут подходящими, начнут подключать в первую очередь учреждения социальной сферы -детские сады, школы и лечебные учреждения, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Дальше тепло поступит в многоквартирники, административные и промышленные здания в соответствии с графиком. Напомним, подготовка к новому отопительному периоду началась сразу же после завершения предыдущего. Несколько месяцев ресурсоснабжающие и теплоснабжающие организации выполнили необходимую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU