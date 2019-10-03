2019-10-03T09:53:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае подготовили виртуальную выставку «Из жизни татарской общины в Маньчжурии»

Здесь можно увидеть редкие архивные документы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае подготовили виртуальную выставку «Из жизни татарской общины в Маньчжурии» ФОТО: сайт "Государственного архива Хабаровского края"В Хабаровском крае подготовили виртуальную выставку «Из жизни татарской общины в Маньчжурии» ФОТО: сайт "Государственного архива Хабаровского края"
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В Хабаровском крае подготовили виртуальную выставку «Из жизни татарской общины в Маньчжурии». Мероприятие проводят в рамках соглашения о сотрудничестве между Комитетом по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края и Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу.

- Посетители выставки смогут увидеть архивные документы, повествующие о жизни татарской диаспоры в Маньчжурии в конце XIX – первой половины ХХ веков. Здесь же можно будет больше узнать об особенностях духовно-религиозной жизни, общественных организациях и некоторых известных представителях татарской диаспоры, таких как лидер татарской политической эмиграции Гаяз Исхаки, - рассказали в Государственном архиве хабаровского края.

К слову, из Маньчжурии эмигранты разъехались в другие регионы Китая и страны. В городах, где они жили, были мечети. Татарская община в Северном Китае пользовалась особым уважением и авторитетом во всей русской эмиграции региона. С начала 1940-х годов татары целыми семьями стали выезжать в Турцию, а после войны – в США и Австралию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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