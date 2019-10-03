Московские школьники откроют «Дальневосточные рубежи» Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-03T10:42:46+03:00

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В Хабаровском крае реализуют программу «Дальневосточные рубежи», участниками которой станут школьники из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди ребят будут и представители Калуги, Новосибирска, Иркутска, Томской, Ленинградской областей и Красноярского края.

- Для ребят из других городов организуют экскурсии, во время которых расскажут о местных достопримечательностях. Так, школьникам покажут самые важные и красивые культурно-исторические места Хабаровска - набережную имени Геннадия Невельского, Комсомольскую, привокзальную площади, а также площадь имени Ленина и площадь Славы, Спасо-Преображенский собор, городские пруды, мост через реку Амур, музеи краевой столицы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

За месяц «Дальневосточные рубежи» откроют для себя больше 600 школьников из других городов. В ответ на это культурное мероприятие ученики из Хабаровского края также смогут побывать в российских городах. В 2019 году региону дали квоту на 396 человек. Первая группа отправится в поездку с 8 по 12 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU