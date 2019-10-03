В Хабаровском крае парень обокрал машину и поехал на рыбалку

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-03T11:07:00+03:00

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Житель поселка Эльбан Амурского района обратился в полицию с заявлением, что неизвестные обокрали его машину. Из авто исчезли аккумулятор и запасное колесо. На счастье, злоумышленников иномарка не была оборудована сигнализацией и это обстоятельство значительно облегчило им работу.

- Как выяснилось во время расследования, злоумышленник был один. Это оказался 22-летний безработный сельчанин. Парень сознался в содеянном. Рассказал, что взломал капот и багажник машины, забрал имущество и уехал на рыбалку, установив на свою машину аккумулятор и колесо, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет.На время расследования фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU