Молодежь в Хабаровске выберет мэру нового советника
В Хабаровске выберут советника мэра по делам молодежи. На почетную должность претендуют четверо - действующий советник мэра по делам молодёжи Андрей Максименко, заместитель председателя городского молодежного совета Владислав Фоминых, руководитель волонтерского корпуса ТОГУ Петр Звягинцев и руководитель городского штаба «Волонтеры Победы» Руслан Верхотуров.
- Выборы большинством голосов были сегодня, 3 октября, до шести часов вечера. При этом среди избирателей горожане в возрасте от 16 до 30 лет. Отметим, что должность советника мэра по молодежной политике - общественная. У избранника будет право выступать от лица всей молодежи Хабаровска, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что молодежь довольно сознательно подошла к выборам. Например, в ДВГУПС у столов регистрации яблоку негде было упасть. Подсчет голосов проведут сегодня же, после закрытия участков. Тогда же станет известно и имя нового советникам мэра Хабаровска по делам молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU