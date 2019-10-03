2019-10-03T11:37:53+03:00
Общество

Молодежь в Хабаровске выберет мэру нового советника

На почетную должность претендуют четыре кандидата
Ольга КИВА
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Молодежь в Хабаровске выберет мэру нового советникаМолодежь в Хабаровске выберет мэру нового советникаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске выберут советника мэра по делам молодежи. На почетную должность претендуют четверо - действующий советник мэра по делам молодёжи Андрей Максименко, заместитель председателя городского молодежного совета Владислав Фоминых, руководитель волонтерского корпуса ТОГУ Петр Звягинцев и руководитель городского штаба «Волонтеры Победы» Руслан Верхотуров.

- Выборы большинством голосов были сегодня, 3 октября, до шести часов вечера. При этом среди избирателей горожане в возрасте от 16 до 30 лет. Отметим, что должность советника мэра по молодежной политике - общественная. У избранника будет право выступать от лица всей молодежи Хабаровска, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что молодежь довольно сознательно подошла к выборам. Например, в ДВГУПС у столов регистрации яблоку негде было упасть. Подсчет голосов проведут сегодня же, после закрытия участков. Тогда же станет известно и имя нового советникам мэра Хабаровска по делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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