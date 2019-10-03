2019-10-03T12:06:24+03:00
Общество

В Комсомольске в список подтопленных домов включили 68 многоквартирников 66 квартала

Жильцам этих домов также полагается по 10 тысяч рублей
Ольга КИВА
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В Комсомольске в список подтопленных домов включили 68 многоквартирников 66 кварталаВ Комсомольске в список подтопленных домов включили 68 многоквартирников 66 кварталаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске в список домов, пострадавших от наводнения, включили 68 многоквартирников 66 квартала. Жильцам этих домов также полагаются единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

- Жителей подтопленных домов убедительно просят обратиться в МФЦ на проспекте Интернациональном, 10/2. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление. При обращении при себе нужно иметь паспорт и реквизиты счета, куда перечислить деньги, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Обращаем внимание, с жильцов подтопленных домов также принимают на улице Калинина, 6 и в офисе Сбербанка на проспекте Мира, 25. Документы необходимо успеть подать до 7 октября.

Ранее сообщалось о том, что финансовую помощь уже получили почти пять тысяч человек. Среди получателей есть и те, кому перечислили 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей за полную утрату имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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