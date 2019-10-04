Погода в Хабаровске на 4 октября 2019 года: днем до +11, без осадков
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +11+13.
В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +9+11.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5, днем +10+12.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +8+10.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +7+9.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.
ИСТОЧНИК KP.RU