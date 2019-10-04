2019-10-04T01:01:22+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 4 октября 2019 года: днем до +11, без осадков

В Биробиджане ночная температура опустится ниже нуля
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 4 октября 2019 года: днем до +11, без осадковПогода в Хабаровске на 4 октября 2019 года: днем до +11, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +11+13.

В Хабаровске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +9+11.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5, днем +10+12.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +8+10.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +7+9.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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