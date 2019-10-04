2019-10-04T04:16:28+03:00
Общество

В Биробиджане внезапно нашелся разыскиваемый квартирный вор

Ранее мужчина давал подписку о невыезде, но все равно исчез из поля зрения правоохранителей
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане внезапно нашелся разыскиваемый квартирный ворВ Биробиджане внезапно нашелся разыскиваемый квартирный ворФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Биробиджане нашелся фигурант уголовного дела о краже. По предварительной информации, мужчину обвинили в том, что он влез в чужую квартиру и забрал оттуда ценное имущество. На время следствия с задержанного взяли подписку о невыезде. Однако находиться на одном месте провинившийся не пожелал и в итоге исчез из поля зрения правоохранителей. Тогда-то его и объявили в розыск.

- Найти беглеца удалось при осуществлении принудительных приводов по заявкам судебного пристава-исполнителя. На тот момент было известно, что разыскиваемый гражданин по адресам, указанным в уголовном деле, не проживал, его местонахождение было неизвестно, - прокомментировали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Когда беглеца обнаружили, его сразу передали полицейским. Дальше его судьбу будут решать представители закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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