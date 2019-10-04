В хабаровском храме помолились о завершении мотосезона
В Хабаровске помолились о закрытии мотосезона. Столь важный обряд прошел в храме святой преподобномученицы Елизаветы. Среди тех, кто возносил молитвы, были представители хабаровского мотоклуба «Ночные волки». Подобное религиозное событие стало ежегодной традицией для байкеров.
Как сообщили в пресс- службе Хабаровской епархии со ссылкой на сайт храма святой преподобномученицы Елизаветы, молебен совершил священник Елизаветинского храма иерей Даниил Черданцев. Сами мотоциклисты вознесли молитвы о благополучном завершении сезона и о дальнейшем заступничестве Спасителя, Пресвятой Богородицы и святых угодников.
Отметим также, что после молебна священнослужитель счел своим долгом призвать байкеров не забывать благодарить Господа за каждый прожитый день и молиться о своих родных и близких.
ИСТОЧНИК KP.RU