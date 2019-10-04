2019-10-04T04:14:43+03:00
Общество

В Хабаровске 4 октября потеплеют первые радиаторы

Традиционно отопление сначала дадут в детских садах, школах и больницах
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске 4 октября потеплеют первые радиаторыВ Хабаровске 4 октября потеплеют первые радиаторыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровске дали старт отопительному сезону. Так, сегодня, 4 октября, потеплеют первые радиаторы. Традиционно отопление сначала дадут в детских садах, школах и больницах. Три дня спустя ресурс начнут подавать в многоквартирники, администрации и другие объекты.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, распоряжение о начале отопительного сезона подписал мэр города Сергей Кравчук. Напомним, этим летом энергетики отремонтировали свыше 20 километров трубопроводов. Это необходимая процедура для бесперебойного обеспечения хабаровчан ресурсом.

Также ранее сообщалось, что в Хабаровском крае начал работать телефон «горячей линии», куда можно будет подать жалобу на перебои с теплом. Сообщения о недостаточном поступлении ресурса в квартиры собираются принимать со 2 октября по 2 ноября по номеру (4212) 40-23-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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