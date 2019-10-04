2019-10-04T04:00:21+03:00
Происшествия

В Амурске в детском садике обворовали шкафчик

Мама одного из детей забыла свои вещи, а когда вернулась за ними, обнаружила пропажу
Александр ШТААЛЬ
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В Амурске в детском садике обворовали шкафчикВ Амурске в детском садике обворовали шкафчикФото: Олег ЗОЛОТО
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Детский садик в Амурске стал местом преступления. По предварительной информации, у одной из мам пропали деньги и телефон. Женщина сложила их в косметичку, которую случайно забыла в шкафчике, где лежала одежда ее ребенка. На полпути родительница вспомнила, что оставила там свое имущество, и вернулась, но оказалось, что деньги и телефон уже кто-то забрал.

- Ущерб заявительница оценила в 25 тысяч рублей. Как выяснилось во время расследования, к краже причастна 20-летняя местная жительница. Она нигде не работала и ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования девушка будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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