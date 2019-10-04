В одном из районов Хабаровского края обновили «Сказку»

СЕГОДНЯ 03:59 2019-10-04T06:03:56+03:00

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В Полетненском сельском поселении обновили общественную территорию «Сказка». Работы выполнили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению проектов «Жилье и городская среда».

Как отметили в краевом министерстве ЖКХ, в честь открытия благоустроенной площадки устроили торжественную церемонию. В ней участвовали представители министерства ЖКХ, администрации муниципального района имени Лазо, председатель совета депутатов Полетненского сельского поселения, представители подрядной организации и местные жители.

Отметим, что на благоустройство территории потратили 5,7 миллиона рублей. Площадка находится возле Клуба сельского поселения. К слову, расходы на обустройство компенсировали также за счет субсидии, предоставленной из краевого и федерального бюджетов, сумма которой составила 5,6 миллиона рублей. Деньги направили на устройство пешеходных зон и уличного освещения. Кроме того, на территории установлены малые архитектурные формы: детские игровые и спортивные площадки, беседки, арт-объекты. Весной планируют высадить кустарники и деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU