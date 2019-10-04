СЕГОДНЯ 04:24 2019-10-04T06:01:26+03:00

Водитель Камаза сбил пешехода и сбежал после аварии в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 3 октября, произошла авария, в которой пострадала женщина-пешеход. По предварительной информации, происшествие случилось на улице Клубной. Камаз двигался со стороны Светофорного проезда в сторону улицы Машинистов. Во время поездки водитель допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а после аварии скрылся.

Как сообщил информированный источник, у пострадавшей диагностировали разрыв лонного симфиза, ушибы и ссадины нижних конечностей. Женщину доставили в реанимационное отделение.

Позже водителя Камаза нашли. Известно, что в момент происшествия он был трезв. В отношении него составили административные протоколы.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU