Водитель Камаза сбил пешехода и сбежал после аварии в Хабаровске
В Хабаровске в минувшие сутки, 3 октября, произошла авария, в которой пострадала женщина-пешеход. По предварительной информации, происшествие случилось на улице Клубной. Камаз двигался со стороны Светофорного проезда в сторону улицы Машинистов. Во время поездки водитель допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а после аварии скрылся.
Как сообщил информированный источник, у пострадавшей диагностировали разрыв лонного симфиза, ушибы и ссадины нижних конечностей. Женщину доставили в реанимационное отделение.
Позже водителя Камаза нашли. Известно, что в момент происшествия он был трезв. В отношении него составили административные протоколы.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может обернуться большой трагедией.
ИСТОЧНИК KP.RU