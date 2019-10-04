Заявления от подтопленцев 66 квартала Комсомольска принимают до 7 октября

СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-04T06:00:10+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре подтопленцам из домов, расположенных в 66 квартале, напоминают, что заявления на выплаты принимают до 7 октября. Чтобы получить финансовую помощь, нужно написать заявление, предоставить паспорт и реквизиты счета в Сбербанке.

- С пакетом документов нужно обратиться в МФЦ, расположенном на проспекте Интернациональном, 10/2 и улице Калинина, 6. Также подтопленцев примут в отделении Сбербанка на проспекте Мира, 25. В выходные дни горожан ждут в МФЦ на проспекте Интернациональном, 10/2 с 9:00 до 19:00. В отделении Сбербанка на проспекте Мира, 25 документы будут принимать в субботу с 9:00 до 17:00, в воскресенье с 10:00 до 14:00, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Комсомольске в список домов, пострадавших от наводнения, включили 68 многоквартирников 66 квартала. Жильцам этих домов также полагаются единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU