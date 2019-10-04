2019-10-04T06:00:10+03:00
Общество

Заявления от подтопленцев 66 квартала Комсомольска принимают до 7 октября

С горожанами также работают и в выходные дни
Ольга КИВА
Поделиться:
Заявления от подтопленцев 66 квартала Комсомольска принимают до 7 октябряЗаявления от подтопленцев 66 квартала Комсомольска принимают до 7 октябряФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре подтопленцам из домов, расположенных в 66 квартале, напоминают, что заявления на выплаты принимают до 7 октября. Чтобы получить финансовую помощь, нужно написать заявление, предоставить паспорт и реквизиты счета в Сбербанке.

- С пакетом документов нужно обратиться в МФЦ, расположенном на проспекте Интернациональном, 10/2 и улице Калинина, 6. Также подтопленцев примут в отделении Сбербанка на проспекте Мира, 25. В выходные дни горожан ждут в МФЦ на проспекте Интернациональном, 10/2 с 9:00 до 19:00. В отделении Сбербанка на проспекте Мира, 25 документы будут принимать в субботу с 9:00 до 17:00, в воскресенье с 10:00 до 14:00, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Комсомольске в список домов, пострадавших от наводнения, включили 68 многоквартирников 66 квартала. Жильцам этих домов также полагаются единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе «Хабаровск-Лидога-Ванино» Toyota вытолкнула в кювет Mazda
Лису в Хабаровском крае подкармливают сотрудники пациенты медсанчасти
В Хабаровске автолюбитель взял машину друга, чтобы добраться домой, и попал в автоугонщики
Педагоги-отличники Хабаровского края получили заслуженные награды
Водитель Камаза сбил пешехода и сбежал после аварии в Хабаровске
В одном из районов Хабаровского края обновили «Сказку»
В Амурске в детском садике обворовали шкафчик
В Хабаровске 4 октября потеплеют первые радиаторы
В хабаровском храме помолились о завершении мотосезона
В Биробиджане внезапно нашелся разыскиваемый квартирный вор
Погода в Хабаровске на 4 октября 2019 года: днем до +11, без осадков
В Комсомольске в список подтопленных домов включили 68 многоквартирников 66-го квартала
Молодежь в Хабаровске выберет мэру нового советника
В Хабаровском крае парень обокрал машину и поехал на рыбалку
Московские школьники откроют «Дальневосточные рубежи» Хабаровского края