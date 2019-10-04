Педагоги-отличники Хабаровского края получили заслуженные награды

СЕГОДНЯ 05:16 2019-10-04T05:59:12+03:00

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В Хабаровске прошла церемония награждения лучших педагогов края. Награды преподавателям вручал губернатор Сергей Фургал. В своем поздравлении он также отметил успехи отрасли образования в регионе в целом.

- В крае запланировали ликвидировать вторую смену в школах. Для этого сейчас строят новые школы. Так, в Комсомольске открыли инженерную школу, после капитального ремонта заработало новое образовательное учреждение в поселке Новостройка района имени Лазо. До конца года будут открыты четыре детских сада, три из них – в Хабаровске. Скоро начнется строительство школы в селе Найхин Нанайского района, - сказал губернатор Сергей Фургал.

Из рук главы региона педагоги-отличники получили памятные знаки правительства региона «За заслуги в развитии образования». Также Сергей Фургал поздравил педагогов с присвоением почетного звания «Заслуженный работник образования Хабаровского края». Премии губернатора в области профессионального образования получили 13 человек, в том числе и четыре молодых преподавателя из вузов и техникумов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU